Mauro Marinucci, consigliere comunale di opposizione a Pesaro, ha sollevato una domanda riguardo ai costi delle asfaltature in città, chiedendo se effettivamente un chilometro di strada possa costare 800mila euro. La sua affermazione si basa su confronti con le spese sostenute in altre aree, suscitando interrogativi sui prezzi praticati nel territorio. La questione riguarda il costo delle opere pubbliche di asfaltatura e il loro eventuale aumento rispetto a valori di riferimento.

"A Pesaro le asfaltature sono più care dell’oro?". La domanda del forzista Mauro Marinucci (foto sotto), consigliere comunale di opposizione è retorica. Marinucci è saltato sulla sedia quando ha avuto conferma delle parole del sindaco Andrea Biancani, il quale in conferenza stampa ha dichiarato che oggi asfaltare a Pesaro 100 metri lineari costa al Comune, circa 80mila euro. "Se tanto mi dà tanto – osserva Marinucci insieme al collega Daniele Malandrino di Fratelli d’Italia – vuol dire che per fare un chilometro servono, stando alle dichiarazioni del sindaco, 800mila euro. Mi sono permesso di chiedere al sindaco, in Consiglio se si fosse trattato di un refuso del giornale, ma lui mi ha confermato che i costi sono quelli aggiungendo che dal 2020 sono addirittura saliti del 50%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marinucci: "Ma davvero asfaltare un chilometro costa 800mila euro?"

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