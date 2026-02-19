Piazza De Curtis contenzioso chiuso Ma l’esproprio costa 800mila euro

Il Comune di Cattolica ha speso oltre 800mila euro per risolvere una lunga disputa su piazza De Curtis, che durava da più di vent’anni. La causa, iniziata per questioni legate all’esproprio di alcune aree, si è finalmente chiusa con una sentenza favorevole. La somma comprende anche le spese legali e i danni causati dal prolungarsi del procedimento. Ora il Comune può procedere con i lavori di riqualificazione dell’area, che erano stati temporaneamente sospesi a causa del contenzioso.

Il contenzioso su piazza De Curtis costa caro al Comune di Cattolica: oltre 800mila euro per chiudere una vicenda legale che si trascinava da più di 20 anni. Per la precisione, per mettere la parola fine a una storia iniziata nel 2001, l'ente dovrà sborsare 847mila euro. La vicenda affonda le radici proprio nel 2001, quando il Comune avviò un esproprio nei confronti di un privato, acquisendo l'area e corrispondendo un indennizzo calcolato come terreno agricolo. Una valutazione allora conforme ai parametri vigenti, ma destinata a cambiare. Nel 2011 la Corte Costituzionale intervenne infatti ridefinendo le modalità di calcolo degli indennizzi per esproprio, stabilendo nuovi criteri applicabili anche ai procedimenti ancora pendenti.