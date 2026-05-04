Marianna Madia lascia il PD e passa a Italia Viva | cosa cambia negli equilibri politici

Marianna Madia ha ufficialmente lasciato il Partito Democratico e si è unita a Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. La deputata ha comunicato la sua decisione attraverso un messaggio pubblico, confermando il passaggio a una formazione politica diversa. La sua uscita dal PD e l’ingresso in Italia Viva sono stati accompagnati da commenti e analisi sui possibili effetti sugli equilibri politici nel centrosinistra. La notizia ha suscitato reazioni tra gli esponenti dei vari schieramenti.

La deputata annuncia l’uscita dai Dem e l’approdo nel partito di Matteo Renzi: una mossa che riapre il dibattito nel centrosinistra. Marianna Madia lascia il PD: la decisione ufficiale. Marianna Madia lascia il Partito Democratico. La notizia, riportata da fonti autorevoli come Adnkronos, segna un nuovo scossone negli equilibri interni al centrosinistra italiano. L’ex ministra ha deciso di uscire dal gruppo dei Democratici per intraprendere un nuovo percorso politico. La scelta non arriva del tutto a sorpresa, ma rappresenta comunque un passaggio significativo nel panorama politico attuale. Madia avrebbe annunciato il suo passaggio prima come indipendente e successivamente l’adesione a Italia Viva, il partito guidato da Matteo Renzi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Marianna Madia lascia il PD e passa a Italia Viva: cosa cambia negli equilibri politici Notizie correlate Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia VivaLa deputata ed ex ministraMarianna Madia lascia il Pd per approdare, da indipendente, al gruppo parlamentare di Italia Viva. Leggi anche: Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia Viva Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Marianna Madia lascia il Pd e sceglie Matteo Renzi: Serve più riformismo nel centrosinistra; La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd; L’ex ministra Marianna Madia ha detto che lascia il PD; Marianna Madia lascia il Pd e va con Italia Viva. Stesso obiettivo, da un'altra prospettiva. Chi è Marianna Madia e perché lascia il Pd per Italia VivaMarianna Madia lascia il Pd e guarda al centro con Italia Viva: cosa cambia negli equilibri dem e quali scenari si aprono. policymakermag.it Marianna Madia lascia il Pd e aderisce a Italia VivaLa deputata dem ha comunicato il suo addio con una lettera alla capogruppo alla Camera, Chiara Braga. Adesso si prepara a passare da indipendente a Iv: «Con Renzi rafforziamo l'area riformista, Silvia ... avvenire.it La notizia è che Marianna Madia ha appena lasciato il Partito Democratico e se ne va - anzi, sarebbe meglio dire torna - con Renzi. Ed è una ottima notizia. Ha scoperto, dopo tre anni dalle primarie, che il Pd di Elly Schlein è un partito di sinistra, che dice e fa f - facebook.com facebook Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia Viva in vista delle elezioni, non sarebbe stata ricandidata coi dem - RETROSCENA x.com