Marianna Madia lascia il PD e diventa deputata di Italia Viva chi è l’ex ministra dalla carriera ai redditi

Marianna Madia ha lasciato il Partito Democratico per aderire a Italia Viva. Ex ministra, ha ricoperto ruoli di rilievo nel governo e nel Parlamento. La sua carriera politica è iniziata nel 2008, e nel corso degli anni ha lavorato su vari temi legati all’amministrazione pubblica. La sua vita privata e i redditi sono stati oggetto di attenzione pubblica, senza che siano state divulgate fonti ufficiali dettagliate.

La deputata Marianna Madia ha ufficializzato il suo addio al Pd. Figura storica dell’area riformista, ha scelto di approdare come indipendente nel gruppo di Italia Viva, la formazione guidata da Matteo Renzi, che l’ex premier aveva scelto ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nel 2014. La decisione arriva dopo mesi di scollamento con la segreteria di Elly Schlein. Il messaggio ai colleghi di partito In un messaggio rivolto ai colleghi di partito citato da AGI, Madia avrebbe spiegato di voler provare a costruire un pezzo di centrosinistra da “un’altra prospettiva“, confermando l’obiettivo di opporsi all’attuale Governo. La decisione arriva dopo mesi di crescente distacco dalla segreteria di Elly Schlein, in particolare per la contrarietà all’asse con il M5S, ritenuto incompatibile.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Marianna Madia lascia il PD e diventa deputata di Italia Viva, chi è l’ex ministra dalla carriera ai redditi Notizie correlate Leggi anche: Marianna Madia lascia il Pd: l’ex ministra passa a Italia Viva Leggi anche: Pd, Marianna Madia lascia il partito: l’ex ministra verso Italia viva Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Marianna Madia lascia il Pd e sceglie Matteo Renzi; La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd; L’ex ministra Marianna Madia ha detto che lascia il PD; Marianna Madia lascia il Pd: da indipendente passa al gruppo parlamentare di Italia viva. L’ex ministra Marianna Madia lascia il PdROMA La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il partito. Lo ha comunicato, stando a quanto si apprende, alla capogruppo alla Camera, Chiara Braga, e lo ha scritto nelle chat dell’ala rif ... corrieredellacalabria.it Marianna Madia, la deputata riformista del Pd lascia il partito per andare ad Italia Viva di RenziLa deputata del Pd Marianna Madia, ex ministro nei governi Gentiloni e Renzi, lascia il Pd per approdare come indipendente nelle file di Italia Viva. La Madia lo ha comunicato alla capogruppo alla Cam ... blitzquotidiano.it La notizia è che Marianna Madia ha appena lasciato il Partito Democratico e se ne va - anzi, sarebbe meglio dire torna - con Renzi. Ed è una ottima notizia. Ha scoperto, dopo tre anni dalle primarie, che il Pd di Elly Schlein è un partito di sinistra, che dice e fa f - facebook.com facebook Marianna Madia lascia il Pd: “Provo da un'altra prospettiva”. Da indipendente verso Italia Viva. x.com