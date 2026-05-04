Marianna Madia è una politica italiana nota per aver lasciato il Partito Democratico. Su sua vita privata, si sa che è sposata con Mario Gianani, produttore e fondatore di una società di produzione cinematografica. La coppia ha una relazione stabile e vive insieme in Italia. Madia ha ricoperto ruoli importanti nel governo, mentre Gianani è conosciuto nel settore dello spettacolo e dei media.

Marianna Madia è una ben nota politica italiana, che ha fatto parlare di sé per aver deciso di lasciare il Pd. Deputata dal 2008 ed ex Ministra per la Semplificazione e la Pa (Governi Renzi e Gentiloni) dal 2014 al 2018, potrebbe approdare tra le fila di Italia Viva da indipendente. Chi è Mario Gianani. Marianna Madia e Mario Gianani sono moglie e marito da più di 10 anni. Si sono infatti sposati nel 2013. I due appartengono a mondi ben diversi, dal momento che lui è un produttore televisivo e cinematografico. Le loro strade però si sono incrociate una volta sul fronte lavorativo. Lui l’ha infatti invitata sul set di Pazze di me, film che produceva.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Marianna Madia, chi è il marito Mario Gianani

Notizie correlate

Leggi anche: Marianna Madia lascia il Pd? "Con chi va", smacco totale per Elly Schlein

Marianna Madia "lascia il Pd, con chi va": un clamoroso schiaffo alla SchleinFuori un altro: la deputata Marianna Madia, ex ministra della Pubblica amministrazione nei governi di Matteo Renzi prima e Paolo Gentiloni poi,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Marianna Madia lascia il Pd e sceglie Matteo Renzi: Serve più riformismo nel centrosinistra; Marianna Madia lascia il Pd e va con Italia Viva. Stesso obiettivo, da un'altra prospettiva; La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il Pd; L’ex ministra Marianna Madia ha detto che lascia il PD.

Chi è Marianna Madia, la deputata che ha mollato Schlein. L’ex ministra dei governi Renzi e Gentiloni esce dal Pd e torna al vecchio amoreIl segnale era nell’aria dall’11 marzo, quando Marianna Madia non firmò il testo della risoluzione Pd sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sull’Iran e la politica estera. Ora è arrivata l’ ... affaritaliani.it

Marianna Madia lascia il PD e diventa deputata di Italia Viva, chi è l’ex ministra dalla carriera ai redditiMarianna Madia passa a Italia Viva: chi è l'ex ministra? Scopri carriera, vita privata e redditi della deputata che lascia il Pd ... virgilio.it

Pd, Marianna Madia lascia il partito: ecco le motivazioni e dove approderà La deputata ed ex ministra lo comunica nella chat dell’ala riformista dei Dem - facebook.com facebook

Roma, 4 aprile 2026 – Il passo era nell’aria da settimane, forse da mesi. Ora è diventato ufficiale, trasformando i sussurri dei corridoi in una scelta politica chiara: Marianna Madia lascia il Partito democratico e approda, da indipendente, nel gruppo di Italia viva x.com