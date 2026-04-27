Geppi Cucciari co-conduttrice del GialappaShow di stasera Argentero e Insinna tra gli ospiti

Stasera va in onda il quinto appuntamento di GialappaShow, il programma condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, trasmesso su Tv8 e Sky Uno. Tra i protagonisti della serata ci sono Geppi Cucciari, che agirà come co-conduttrice, e gli ospiti che includono gli attori Argentero e Insinna. La trasmissione va in onda in prima serata e vede la partecipazione di vari personaggi del mondo dello spettacolo.

Quinto appuntamento questa sera, lunedì 27 aprile, con GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda in prima serata su Tv8 e Sky Uno. Anticipazioni e ospiti del 27 aprile 2026. Questa settimana sarà la comica e conduttrice Geppi Cucciari a entrare nella ‘splendida cornice’ del GialappaShow, in co-conduzione con il Mago Forest, dove si cimenterà sul palco tra performance musicali, battute, balletti e gag con gli ospiti. Tra le guest star, Jake La Furia, già co-conduttore della quarta puntata, che torna con un cameo nel nuovo episodio della docu-serie su Gineprio, alias Ubaldo Pantani; Luca...🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Geppi Cucciari co-conduttrice del GialappaShow di stasera. Argentero e Insinna tra gli ospiti Notizie correlate GialappaShow su TV8: Geppi Cucciari e Luca Argentero tra gli ospiti di staseraNuova puntata del GialappaShow in onda su TV8 con Geppi Cucciari al fianco del Mago Forest. Geppi Cucciari stasera: show tra musica, teatro e grandi ospiti? Cosa sapere Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice su Rai 3 stasera 23 aprile a Roma. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gialappashow del 27 aprile: Geppi Cucciari co-conduttrice; GialappaShow: Geppi Cucciari co-conduttrice nella nuova puntata; Geppi Cucciari co-conduttrice nella nuova puntata di GialappaShow con ospiti d'eccezione; GialappaShow, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni, comici, ospiti. GialappaShow su TV8: Geppi Cucciari e Luca Argentero tra gli ospiti di staseraNuova puntata del GialappaShow in onda su TV8 con Geppi Cucciari al fianco del Mago Forest. Tra gli ospiti del 27 aprile Luca Argentero, Flavio Insinna, Isabella Ferrari e sketch comici con parodie, m ... movieplayer.it Gialappashow del 27 aprile: Geppi Cucciari co-conduttriceLe anticipazioni della puntata del 27 aprile del Gialappashow con Geppi Cucciari come co-conduttrice, gli ospiti ... dituttounpop.it GialappaShow: Geppi Cucciari conduce con Mago Forest la quinta puntata Quinto appuntamento con il GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lu - facebook.com facebook