Geppi Cucciari co-conduttrice del GialappaShow di stasera Argentero e Insinna tra gli ospiti

Da davidemaggio.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera va in onda il quinto appuntamento di GialappaShow, il programma condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, trasmesso su Tv8 e Sky Uno. Tra i protagonisti della serata ci sono Geppi Cucciari, che agirà come co-conduttrice, e gli ospiti che includono gli attori Argentero e Insinna. La trasmissione va in onda in prima serata e vede la partecipazione di vari personaggi del mondo dello spettacolo.

Quinto appuntamento questa sera, lunedì 27 aprile, con  GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda in prima serata su Tv8 e Sky Uno. Anticipazioni e ospiti del 27 aprile 2026. Questa settimana sarà la comica e conduttrice Geppi Cucciari a entrare nella ‘splendida cornice’ del  GialappaShow, in co-conduzione con il Mago Forest, dove si cimenterà sul palco tra performance musicali, battute, balletti e gag con gli ospiti. Tra le guest star, Jake La Furia, già co-conduttore della quarta puntata, che torna con un cameo nel nuovo episodio della docu-serie su Gineprio, alias Ubaldo Pantani; Luca...🔗 Leggi su Davidemaggio.it

geppi cucciari co conduttrice del gialappashow di stasera argentero e insinna tra gli ospiti
© Davidemaggio.it - Geppi Cucciari co-conduttrice del GialappaShow di stasera. Argentero e Insinna tra gli ospiti

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