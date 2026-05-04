Stasera su TV8 va in onda il sesto episodio della nuova stagione del GialappaShow, uno dei programmi più longevi e seguiti. Tra gli ospiti previsti c’è Maria Chiara Giannetta, che si unisce al Mago Forest per questa puntata. La trasmissione, che ha mantenuto gli elementi distintivi della sua formula, include anche novità e interazioni con vari personaggi. La puntata promette di offrire un intrattenimento vario e ricco di sorprese.

L’appuntamento con l’ironia dissacrante del GialappaShow torna puntuale oggi, lunedì 4 maggio, per la sesta puntata della stagione firmata da Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Il programma di punta di Banijay Italia ritorna in prima serata dopo il buon riscontro dello scorso 20 aprile, che ha visto lo show conquistare 782.000 spettatori con uno share del 5,4%. Al timone, l'immancabile Mago Forest è pronto a orchestrare il caos creativo della serata, spalleggiato da una partner d'eccezione tra sketch e surreali imprevisti. L’appuntamento è per le 21.30 su TV8, disponibile anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Per questa nuova serata, sarà Maria Chiara Giannetta, stella del cinema e della fiction italiana, a vestire i panni di co-conduttrice.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GialappaShow su TV8: Maria Chiara Giannetta stasera al fianco del Mago Forest

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