La musica come spazio di inclusione al Piccolo in scena la Tam Tangram Band

Sabato 7 marzo, alle ore 21, al Teatro Il Piccolo di Forlì, l'Associazione di volontariato Sintonia, con la collaborazione di Cosascuola music academy, presenta lo spettacolo musicale "Note di inclusione". Protagonisti della serata saranno la Tam Tangram Band, diretta da Elisabetta Siluri, la Juniores Orchestra e il Coro didattico Cosascuola diretti da Alessandra Savioli. Un evento che dimostra come la musica possa essere uno spazio aperto, accessibile, capace di valorizzare ogni persona. Durante la serata verranno eseguiti brani moderni e della tradizione italiana.

Serata di musica e solidarietà al teatro Il Piccolo: in scena la Tam Tangram Band con "Note di inclusione"Domenica 21 dicembre, alle ore 17, il teatro Il Piccolo ospiterà “Note di inclusione”, il concerto di Natale organizzato da Sintonia Odv in...

