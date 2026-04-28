Re Carlo ha scritto a Trump in cerca di un riavvicinamento con Washington, secondo quanto riportato. Nel frattempo, dal Pentagono è emersa una email che critica duramente Londra, considerandola punitiva. La comunicazione tra le due nazioni si inserisce in un quadro di tensioni e tentativi di dialogo, mentre le controversie tra alleati continuano a emergere pubblicamente. La situazione si sviluppa in un momento di attese e confronti tra le parti coinvolte.

«Più e più volte i nostri due Paesi hanno sempre trovato il modo di riavvicinarsi». È il passaggio, secondo fonti reali, destinato a pesare di più nel discorso che re Carlo III pronuncerà davanti al Congresso americano, a Washington, durante una visita di Stato che nasce per celebrare i 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti ma arriva nel pieno di una frizione politica tra Londra e la Casa Bianca. « Un’opportunità — fa sapere Buckingham Palace — per riconoscere la storia condivisa delle nostre due nazioni». L’arrivo di re Carlo. Il sovrano e la regina Camilla sono atterrati lunedì alla Joint Base Andrews, nel Maryland, prima di essere accolti da Donald Trump e dalla first lady Melania alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Re Carlo da Trump per ricucire con Washington. Ma dal Pentagono spunta una mail punitiva contro Londra

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