Marcianise inseguimento e resistenza | arrestato 37enne con droga

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Marcianise dopo un inseguimento che ha coinvolto anche un incidente. Durante la fuga, il conducente ha cercato di evitare la caduta dopo l’impatto, mantenendo il controllo sulla moto. Il motociclista ha tentato di scappare dopo lo scontro, ma è stato fermato dalla polizia. Durante le operazioni sono stati trovati e sequestrati alcuni quantitativi di droga.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il conducente a evitare la caduta dopo l'impatto?. Perché il motociclista ha tentato di scappare dopo lo scontro?. Quali ferite ha riportato il carabiniere durante la resistenza fisica?. Cosa nascondeva il motociclo con targa straniera trovato a Marcianise?.? In Breve Sequestrati 22 grammi di hashish e 515 euro in banconote di piccolo taglio.. Un carabiniere ha riportato traumi alla gamba sinistra e alla mano destra.. L'arrestato guidava un motociclo Honda SH150 con targa polacca nonostante patente ritirata.. L'inseguimento è terminato in via Santa Caterina dopo lo scontro con auto ferma.. I carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 37enne a Marcianise nella serata di ieri, 3 maggio, dopo una fuga pericolosa iniziata con il mancato rispetto di un alt.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marcianise, inseguimento e resistenza: arrestato 37enne con droga Notizie correlate Marcianise, folle fuga contromano per sfuggire ai carabinieri: arrestato 37enne con droga dopo inseguimento da filmL’uomo, in sella a un motociclo Honda SH150 con targa polacca, non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri, dando il via a un inseguimento... Marcianise, folle fuga contromano per sfuggire ai carabinieri: arrestato 37enne con drogaL’uomo, in sella a un motociclo Honda SH150 con targa polacca, non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri, dando il via a un inseguimento... Contenuti di approfondimento Non si ferma all'alt dei carabinieri, arrestato dopo inseguimentoE' stato arrestato dai carabinieri ieri sera, in flagranza di reato un trentasettenne di Marcianise, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di resistenza e violenza ... rainews.it Contromano nel centro di Marcianise per scappare dai carabinieri: 37enne arrestato, aveva droga addossoL'uomo è stato fermato e arrestato nella tarda serata di ieri a Marcianise, nel Casertano, dopo un lungo inseguimento con i carabinieri ... fanpage.it