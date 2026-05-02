Un 21enne è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire ai carabinieri in bicicletta a Bondeno. Il giovane era già sotto sorveglianza quando ha deciso di allontanarsi, attraversando i vicoli del centro storico. Durante la fuga, ha cercato di nascondersi tra le vie strette, ma è stato comunque raggiunto e fermato dai militari. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri, senza ulteriori incidenti.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il giovane a scappare tra i vicoli?. Perché il ragazzo era già sotto controllo dei carabinieri?. Cosa è successo quando il ventenne ha abbandonato la bicicletta?. Quali sono le conseguenze giudiziarie previste per l'evasione?.? In Breve Fuga avvenuta il 30 aprile tra i vicoli del centro di Bondeno.. Giovane accusato di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.. Tribunale di Ferrara convalida l'arresto nella mattinata di sabato 2 maggio.. Prossima udienza per i reati originari fissata per il 28 settembre.. I carabinieri di Burana hanno arrestato un ventunenne nella notte del 30 aprile dopo una fuga in bicicletta tra le strade di Bondeno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bondeno, fuga in bici per sfuggire ai carabinieri: arrestato il 21enne

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