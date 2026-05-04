Un uomo scompare dalla sua abitazione e, poche ore dopo, viene trovata la sua salma. La famiglia ha ricevuto la notizia che il decesso è avvenuto nella stessa giornata in cui l’uomo è scomparso, senza segni di violenza o contusioni. Le autorità hanno comunicato che le cause sono di natura naturale. La vicenda ha suscitato grande scalpore e ancora si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

"Ci hanno detto che papà è morto nelle stessa giornata in cui si è allontanato da casa. Cause naturali, non c’erano contusioni. Forse un malore, forse era disidratato.Ecco: in fondo questa è l’unica consolazione: sapere che almeno non ha sofferto". Loredana Marchesi racconta la fine di una speranza ogni giorno più flebile: quella che il papà Giuseppe – lo scandianese scomparso l’8 settembre scorso da Iglesias, capoluogo del Sulcis – fosse in giro per l’Italia. Forse in stato confusionale, ma in vita. Della sparizione del pensionato – 77 anni, da poco giunto in Sardegna con moglie e figlia dopo una vita di lavoro come magazziniere al macello Gmp – si era occupata fin dalle prime ore la trasmissione ’Chi l’ha visto’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marchesi, tragico epilogo: "Mio padre è morto lo stesso giorno della scomparsa"

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