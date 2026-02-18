Lindsey Vonn è devastata | Il mio cane Leo è morto nello stesso giorno della caduta a Cortina

Lindsey Vonn ha annunciato la scomparsa del suo cane Leo, avvenuta lo stesso giorno in cui è caduta a Cortina. La campionessa di sci ha scritto su Instagram che il cane è morto improvvisamente, poco dopo l’incidente. Leo era molto legato a lei e spesso la accompagnava durante gli allenamenti. La perdita del cane ha colpito profondamente Vonn, che ha condiviso il dolore con i suoi fan. La tragica coincidenza ha suscitato molta attenzione sui social, lasciando molti a riflettere sulla fragilità della vita.

La campionessa ha annunciato con un post su Instagram la morte del suo cane Leo, avvenuta in una crudele coincidenza del destino. "Il suo corpo non riusciva più a stare al passo con la sua mente forte".