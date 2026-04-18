Claudio Lauretta, ospite del programma “Ciao Maschio”, ha condiviso il dolore per la perdita del padre avvenuta dieci giorni fa a causa di un incidente. Ha ricordato che il giorno prima il padre aveva festeggiato 57 anni di matrimonio e ha aggiunto di aver avuto un confronto aperto e completo con lui, senza rimanenze di parole. L’attore ha inoltre parlato dei suoi inizi come vetraio e dell’importanza degli insegnamenti paterni nella sua vita di genitore.

Claudio Lauretta è uno degli ospiti del salotto di “Ciao Maschio” di Nunzia De Girolamo. L’attore ha raccontato gli inizi da vetraio, il dolore per la recente scomparsa del padre e il valore degli insegnamenti ricevuti, che oggi porta anche nel suo ruolo di genitore. “Fino a 26 ho fatto il vetraio”, ha detto spiegando di aver iniziato a lavorare giovanissimo e di aver persino aperto una vetreria per conto suo. Parallelamente, però, coltivava la passione per il palcoscenico, esibendosi nelle sagre di paese, fino alla svolta arrivata nel 1994, con un Festival nazionale di cabaret a Torino, dove notato da Antonio Ricci è stato chiamato a “Striscia la Notizia”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre è morto 10 giorni fa per un tragico incidente. Il giorno prima ha festeggiato 57 anni di matrimonio. Ci siamo detti tutto, nulla in sospeso”: parla Claudio Lauretta

Reborn, I hear the inner thoughts of CEO in a vegetative state, change my tragic fate!#chinesedrama

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Gli ospiti dell’ultima puntata di #StaseraTuttoÈPossibile: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. Tornano Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta. Tem x.com