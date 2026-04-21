Tra Treviso e Mantova è stato effettuato un sequestro di 150 chili di cocaina, trovata all’interno di un vano elettromagnetico. Tre cittadini di nazionalità albanese sono stati arrestati durante l’operazione, che ha portato anche al sequestro di oltre 55mila euro in contanti. L’intervento delle forze dell’ordine ha avuto come risultato il fermo dei sospetti coinvolti nel traffico di droga.

È di tre arresti e 150 kg di cocaina sequestrati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Treviso, con il supporto dei colleghi di Mantova. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, è stata avviata per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella provincia trevigiana e ha portato all’arresto in flagranza di tre cittadini albanesi, con il sequestro di ingenti quantitativi di droga e denaro contante. Operazione antidroga tra Treviso e Mantova Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita nel novembre 2025 con un monitoraggio capillare dello spaccio al dettaglio nella provincia di Treviso.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 150 kg di cocaina sequestrati tra Mantova e Treviso, 3 arresti: droga trovata in un vano elettromagnetico

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