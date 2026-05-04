Mara Venier caos con l’ospite vip | sbroccata e pubblico impazzito

Durante la puntata finale di Domenica In, l’ospite vip ha avuto un alterco con la conduttrice, scatenando reazioni tra il pubblico presente in studio e a casa. La discussione ha portato a un momento di scompiglio in diretta, attirando l’attenzione dei telespettatori. La puntata si è conclusa con un clima di tensione, confermando come le trasmissioni in diretta possano trasformare rapidamente un momento di intrattenimento in un episodio di discussione pubblica.

Il finale di stagione di Domenica In sta confermando una volta di più quanto la diretta possa trasformare anche il più semplice passaggio televisivo in un momento destinato a far discutere. La puntata del 3 maggio, ormai vicina ai titoli di coda, sembrava avviarsi verso una chiusura ordinata, tra saluti, ringraziamenti e gli ultimi interventi in studio. Poi, però, qualcosa nella scaletta si è inceppato e Mara Venier si è ritrovata al centro di un imprevisto diventato subito virale. La conduttrice era già proiettata verso la conclusione della puntata quando si è resa conto che mancava ancora un ospite importante: Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Ma avete visto la figuraccia di Mara Venier? Dimentica un ospite, poi accusa gli autori, caos in diretta: siamo alla frutta!La diretta televisiva sa essere imprevedibile, ma a volte regala momenti che diventano subito virali.

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