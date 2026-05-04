Durante una puntata di un programma televisivo, la conduttrice ha dimenticato un ospite e ha successivamente accusato gli autori, creando confusione in diretta. La situazione ha generato un momento di caos che ha attirato l’attenzione sui social media. La diretta televisiva spesso presenta imprevisti, e questa volta il pubblico ha assistito a un episodio che ha fatto discutere.

La diretta televisiva sa essere imprevedibile, ma a volte regala momenti che diventano subito virali. È quello che è accaduto durante l’ultima puntata di Domenica In, dove Mara Venier si è resa protagonista di una scena tanto confusa quanto discussa, finita rapidamente al centro dell’attenzione del pubblico. Caos totale a Domenica In: Mara Venier si dimentica di Nicolò Filippucci, ma il peggio viene dopo. Nel corso della trasmissione, tra gli ospiti presenti c’era anche Nicolò Filippucci, invitato per presentare il suo nuovo brano. Quando è arrivato il suo turno, però, la conduttrice è apparsa spaesata, chiedendo agli autori: « Chi abbiamo ora? » per poi aggiungere, cercando di ricostruire: « Ah, Nicolò Filippucci, che ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete visto la figuraccia di Mara Venier? Dimentica un ospite, poi accusa gli autori, caos in diretta: siamo alla frutta!

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