Caos a Domenica In Mara Venier ‘dimentica’ l’ospite Nicolò Filippucci | cosa è successo

Durante la puntata di Domenica In trasmessa domenica 4 maggio, Mara Venier ha dimenticato accidentalmente di invitare l’ospite Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2026. La conduttrice ha ripetutamente introdotto altri ospiti senza menzionare il giovane cantautore, creando un momento imprevisto in diretta. L’episodio si è verificato durante la trasmissione, che si è svolta regolarmente senza ulteriori intoppi.

(Adnkronos) – È il bello della diretta. Nel corso della puntata di Domenica In andata in onda ieri, domenica 4 maggio, la padrona di casa Mara Venier ha accidentalmente dimenticato un ospite, il vincitore delle Nuove Proposte Sanremo 2026 Nicolò Filippucci. Poco prima della fine della puntata, Venier ha chiesto agli autori se avesse dimenticato qualcosa. Poi, il caos. "Nicolò Filippucci! Che canta? Se non me lo dite. non si può lavorare così", ha detto a gran voce la conduttrice. Il giovane cantante ha poi fatto il suo ingresso in studio, ma la situazione non è migliorata. "Grazie di essere qua, ma oggi cosa canti?", gli ha chiesto Venier. Per poi rivolgersi ancora ai suoi colleghi: "Non è quella che dite voi, mi fate sbagliare".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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