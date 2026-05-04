mappano anziana smaschera truffa e fa arrestare donna

A Mappano, un’anziana di 85 anni ha scoperto di essere stata vittima di un raggiro da parte di una donna che si spacciava da medico. Dopo aver riconosciuto la truffa, ha avvisato la figlia e chiamato i Carabinieri. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno arrestato la donna, recuperando i monili che erano stati sottratti all’anziana.

85enne di Mappano, riconosce il raggiro del finto medico, avvisa la figlia e permette ai Carabinieri di intervenire in flagranza, recuperando i monili sottratti.. A Mappano, alle porte di Torino, un’anziana di 85 anni ha trasformato un pomeriggio qualunque in un esempio di lucidità civica e collaborazione con le istituzioni. Non è la prima volta: già nel 2024 la stessa donna aveva permesso l’arresto di un giovane truffatore. Oggi, a distanza di due anni, la sua prontezza ha nuovamente impedito che un raggiro andasse a segno, consentendo ai Carabinieri di intervenire in flagranza. Ha ricevuto la chiamata direttamente sul telefono di casa l’ottantacinquenne mappanese che.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Roma, anziana finge di credere alla truffa per far arrestare i truffatori

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