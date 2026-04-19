Rally FVG 2026 | De Sabbata punta al riscatto a Manzano

Matteo De Sabbata, pilota nato nel 1982, ha annunciato la sua partecipazione al Rally FVG 2026, che si svolgerà a Manzano il primo e il due maggio. La gara si terrà nelle Valli del Natisone, e rappresenta una delle tappe della storica competizione nota come Alpi Orientali. De Sabbata torna in pista per questa edizione, dopo aver annunciato la sua presenza sui territori di questa zona.

Matteo De Sabbata torna in azione nei territori delle Valli del Natisone. Il pilota udinese, nato nel 1982, ha confermato la sua partecipazione al Rally FVG 2026, la storica competizione nota come Alpi Orientali, che si terrà a Manzano il prossimo 1 e 2 maggio. Per l’atleta di Corno di Rosazzo, questa gara rappresenterà l’apertura ufficiale della stagione agonistica. La sfida tecnica tra le Valli del Natisone. Il programma tecnico per l’esordio stagionale punta tutto sulla prestazione pura. De Sabbata guiderà una Skoda Fabia Rs preparata dal team di Majano, Bc Vision, un mezzo con caratteristiche tecniche adatte alla lotta per le posizioni di vertice della classifica assoluta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally FVG 2026: De Sabbata punta al riscatto a Manzano Notizie correlate Leggi anche: L’udinese Matteo De Sabbata torna al Rally Fvg: “Riparto dalla gara di casa” Tutto pronto per il Rally Fvg-Alpi Orientali a Manzano: otto prove speciali e circuito da 70 chilometriTorna a Manzano il grande spettacolo dei motori con la 61ª edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia e il 30° Alpi Orientali Historic, in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Iscrizioni aperte al 61° Rally del Friuli Venezia Giulia - 30° Alpi Orientali Historic; Tutto pronto per il Rally Fvg-Alpi Orientali a Manzano: otto prove speciali e circuito da 70 chilometri; Tre prove simbolo per accendere la sfida del Rally del Friuli Venezia Giulia. L’udinese Matteo De Sabbata torna al Rally Fvg: Riparto dalla gara di casaIl pilota udinese al via del Rally delle Alpi Orientali il 1 e 2 maggio a Manzano: esordio stagionale con la Skoda Fabia Rs ... udinetoday.it De Sabbata torna al Rally Fvg: obiettivo bis dopo il podio 2024Esordio stagionale per il driver di Udine nel primo round della Coppa Rally di Zona 5: nel mirino il risultato del 2024 e il riscatto 2025. nordest24.it RALLY ELBA SFORTUNATO, CECCATO GUARDA AVANTI Una toccata, sulla quarta speciale, macchia il buon avvio del pilota di Bassano del Grappa nel round di apertura dell'International Rally Cup. BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Nonostante il mezzo pas - facebook.com facebook BLOGÓPOLIS | ¡Camarero, una de rally! x.com