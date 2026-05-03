Rally Fvg e Alpi Orientali | trionfano i favoriti Signor e Muradore a Manzano

Da udinetoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Rally del Friuli Venezia Giulia e l’Alpi Orientali Historic, i favoriti Marco Signor e Rino Muradore hanno conquistato la vittoria. La gara si è disputata a Manzano, con i due piloti che hanno confermato le aspettative della vigilia, dominando le prove e chiudendo davanti agli altri concorrenti. La competizione ha visto il successo dei favoriti in entrambe le categorie.

Il verdetto della vigilia è stato confermato dall'asfalto: Marco Signor e Rino Muradore sono i re del Rally del Friuli Venezia Giulia e dell’Alpi Orientali Historic. La manifestazione, organizzata dalla Scuderia Acu Friuli con il supporto del Comune di Manzano e dei partner Red White e Asd E4Run.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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