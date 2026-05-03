Rally Fvg e Alpi Orientali | trionfano i favoriti Signor e Muradore a Manzano

Durante il Rally del Friuli Venezia Giulia e l’Alpi Orientali Historic, i favoriti Marco Signor e Rino Muradore hanno conquistato la vittoria. La gara si è disputata a Manzano, con i due piloti che hanno confermato le aspettative della vigilia, dominando le prove e chiudendo davanti agli altri concorrenti. La competizione ha visto il successo dei favoriti in entrambe le categorie.

Il verdetto della vigilia è stato confermato dall'asfalto: Marco Signor e Rino Muradore sono i re del Rally del Friuli Venezia Giulia e dell’Alpi Orientali Historic. La manifestazione, organizzata dalla Scuderia Acu Friuli con il supporto del Comune di Manzano e dei partner Red White e Asd E4Run.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Motori accesi al Rally Fvg-Alpi Orientali, favoriti per il successo Signor e MuradoreMotori accesi a Manzano: scatta domani alle 14, da piazza Chiodi, il Rally del Friuli Venezia Giulia-Alpi Orientali Historic, gara riservata... Tutto pronto per il Rally Fvg-Alpi Orientali a Manzano: otto prove speciali e circuito da 70 chilometriTorna a Manzano il grande spettacolo dei motori con la 61ª edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia e il 30° Alpi Orientali Historic, in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rally del Friuli Venezia Giulia-Alpi Orientali Historic al via; Rally Fvg: Signor e Muradore dominano la prima tappa; 61° Rally del Friuli Venezia Giulia e 30° Alpi Orientali Historic; Rally Fvg-Alpi Orientali Historic scalda i motori. Rally Fvg e Alpi Orientali: trionfano i favoriti Signor e Muradore a ManzanoI piloti di Toyota Yaris e Ford Escort dominano le prove moderna e storica vincendo tutte le speciali. Sul podio delle contemporanee gli udinesi Bravi e De Sabbata; tra le d’epoca brillano Marangon e ... udinetoday.it Rally Fvg chiuso a Manzano: vincono Signor e MuradoreLa gara si è conclusa in piazza Chiodi: Toyota Yaris davanti nella moderna, Ford Escort Rs 1800 prima tra le storiche. nordest24.it Furlan Rally. . È terminato il 61 ^ Rally del Friuli - 30^ Alpi Orientali Historic - andiamo a scoprire quindi come hanno vissuto questa gara piloti e navigatori Friulmotor @matteoduca @erikafurlan #guendy_wrc #car #fvg #hyundai #rally #furlan_rally #rallydelfriul facebook Rally Fvg a Manzano: 76 equipaggi tra gara moderna e storica, con tanti big pronti a sfidarsi sulle prove speciali. #Friuli #Udine #Sport x.com