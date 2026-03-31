Nella notte, i vigili del fuoco della provincia sono intervenuti in tre incendi distinti tra le località di Veglie e Aradeo. Gli interventi hanno riguardato mezzi edili, automobili e un ristorante, con i vigili che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le aree coinvolte. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali cause o danni specifici.

LECCE - Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale per tre diversi incendi divampati tra Veglie e Aradeo, colpendo veicoli e un ristorante. Il primo allarme è scattato intorno alle 21 di ieri in via Isonzo, a Veglie, all'interno di una ditta edile. In contrada Saracino, le fiamme hanno infatti avvolto due piccoli escavatori parcheggiati in un terreno recintato. Secondo i primi rilievi, il rogo potrebbe essere partito accidentalmente dal vano batteria di uno dei mezzi. L’intervento dei “caschi rossi” del distaccamento vegliese ha impedito che il fuoco si estendesse ad altre attrezzature. La situazione si è fatta più critica all’una e mezzo della notte, quando le squadre sono dovute intervenire in via Bosco, per un incendio all'interno di un ristorante cinese, intestato a un cittadino bengalese. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Emergenza roghi: tre incendi in provincia, colpiti mezzi edili, auto e un ristorante

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