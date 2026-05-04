Mano tesa ai neet | Tesya e Ciape aiutano i giovani

Nel corso degli ultimi anni, sono state erogate oltre 3.000 ore di formazione in cinque paesi europei, tra cui Italia, Spagna, Portogallo e Croazia. Due figure, Tesya e Ciape, si sono impegnate nel supportare i giovani definiti “neet”, ovvero quei giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione. Questa iniziativa mira a offrire opportunità di crescita e inserimento professionale.

OLTRE 3mila ore di formazione erogate in cinque Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Croazia e Slovenia), più di 700 sessioni tra coaching individuale e di gruppo, mentoring e hackathon, 90 giovani tra i 16 e i 35 anni accompagnati in un percorso di crescita personale e professionale e circa 100 volontari del gruppo Tesya coinvolti attivamente. Sono questi i principali risultati della prima edizione di Back to your future, il progetto di responsabilità sociale d’impresa promosso da Tesya in collaborazione con il centro italiano per l’apprendimento permanente ( Ciape ). Il programma è stato dedicato ai Neet (Not in education, employment or training) e ai giovani a rischio di dispersione scolastica, un fenomeno che in Italia riguarda il 9,8% dei giovani, rispetto al 9,3% della media europea.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mano tesa ai "neet": Tesya e Ciape aiutano i giovani Notizie correlate Associazioni, ecco i fondi. Mano tesa ai più giovaniSpazio ai giovani, anche quando si tratta di distribuire i contributi per le associazioni della città: sino al 16 marzo le associazioni potranno... Ponte di Brivio rinforzato, mano tesa ai camionisti: passeranno anche i TirBrivio (Lecco), 18 aprile 2026 – Sul ponte di Brivio potranno passare anche gli autotreni.