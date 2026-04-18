Ponte di Brivio rinforzato mano tesa ai camionisti | passeranno anche i Tir

Il ponte di Brivio è stato rafforzato per permettere il passaggio dei camion, inclusi gli autotreni. La modifica consente alle merci di transitare anche su questa struttura, che in passato aveva limitazioni per i veicoli di grandi dimensioni. L'intervento riguarda principalmente l'ampliamento della capacità portante del ponte, che ora può sostenere il passaggio di veicoli più pesanti. La modifica è stata completata nelle ultime settimane.

Brivio (Lecco), 18 aprile 2026 – Sul ponte di Brivio potranno passare anche gl i autotreni. Una volta eseguiti i lavori di ristrutturazione e consolidament o, il viadotto della Statale 342 Briantea Como – Bergamo sull’Adda tra Brivio e Cisano Bergamasco, che verrà praticamente quasi ricostruito da capo, potrà reggere il passaggio di mezzi pesanti fino a 44 tonnellate di peso, cioè appunto autotreni e autoarticolati, il classici bilici con motrice e rimorchio. Lo hanno annunciato i tecnici Anas agli autotrasportatori durante una riunione che si è svolta nei giorni scorsi in Prefettura a Lecco: “Il ponte avrà una portata massima di 44 tonnellate”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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