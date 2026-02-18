Associazioni ecco i fondi Mano tesa ai più giovani
Le associazioni della città possono richiedere i fondi fino al 16 marzo, una decisione presa per favorire i giovani. La nuova regola premia le organizzazioni che coinvolgono attivamente le fasce più giovani, attribuendo un vantaggio economico alle associazioni in cui almeno il 30% dei membri o dei direttivi ha meno di 35 anni. Questo cambiamento mira a sostenere le realtà che promuovono l’impegno tra i più giovani e a incentivare una partecipazione più ampia tra le nuove generazioni.
Spazio ai giovani, anche quando si tratta di distribuire i contributi per le associazioni della città: sino al 16 marzo le associazioni potranno presentare le richieste finalizzate alla concessione di contributi e vantaggi economici e, tra le nuove regole, compare infatti una premialità dedicata alle associazioni giovanili o associazioni nelle quali almeno il 30% di sociorgani direttivi sia costituito da persone sotto i 35 anni. La prima tranche di risorse per i contributi inserita nel bilancio previsionale è di 60mila euro ed è in linea con quanto destinato negli ultimi anni: nel corso dell’anno la giunta potrà implementare l’importo delle risorse definendo anche l’assegnazione delle quote ai diversi ambiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
