Mano distrutta dopo un incidente stradale | nel Policlinico di Bari arto ricostruito con tessuto della coscia

Un giovane di 18 anni ha subito gravi ferite alla mano in un incidente stradale. L’intervento chirurgico, realizzato nel Policlinico di Bari, ha previsto la ricostruzione dell’arto utilizzando tessuto prelevato dalla coscia. L’operazione ha permesso di ripristinare la funzionalità della mano, dopo un intervento di chirurgia plastica ricostruttiva complesso.

Un complesso intervento di chirurgia plastica ricostruttiva ha permesso di salvare la funzionalità della mano a un giovane di 18 anni, rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale. Il paziente è stato dimesso nei giorni scorsi in buone condizioni generali dal Policlinico di Bari.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Operato alla tibia dopo un incidente stradale, 17enne muore in ospedale: aperta un’inchiesta a BariUn ragazzo barese di 17 anni è morto la notte tra il 13 e il 14 aprile dopo essere stati sottoposto a un intervento chirurgico alla tibia a seguito... Gravissimo incidente stradale, famiglia distrutta: morti marito e moglieIl pomeriggio era scivolato via come tanti altri, con il traffico che scorreva regolare e le auto in fila lungo un’arteria molto frequentata. Contenuti di approfondimento Bari, microchirurgia al Policlinico salva la mano a un 18enne dopo incidenteAl Policlinico di Bari un delicato intervento di microchirurgia ha salvato la mano a un giovane ferito in un incidente stradale ... trmtv.it Bari, microchirurgia d’eccellenza al Policlinico: salvata la mano a un 18enne dopo grave incidenteBARI - Un intervento di alta complessità ha permesso di salvare la mano a un ragazzo di 18 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. L’operazione è stata eseguita al Policlinico di Bari ... giornaledipuglia.com