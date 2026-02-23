Gravissimo incidente stradale famiglia distrutta | morti marito e moglie

Un grave incidente stradale ha provocato la morte di una coppia, causato da un'auto che ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. La vettura, percorrendo una strada molto trafficata, ha invaso la corsia opposta prima di fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i coniugi non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente che ha sconvolto l’intera comunità.

Il pomeriggio era scivolato via come tanti altri, con il traffico che scorreva regolare e le auto in fila lungo un’arteria molto frequentata. Poi, all’improvviso, il rumore assordante di lamiere che si accartocciano, le urla, la corsa dei primi automobilisti verso i veicoli coinvolti. In pochi istanti una tranquilla giornata si è trasformata in una scena di devastazione, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico. >> “È lui il grande cantante italiano con cui ha tradito Paolo?”. Sonia Bruganelli, spunta il nome e finisce malissimo: che caos A bordo di una delle vetture viaggiavano due anziani con la loro figlia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Gravissimo incidente stradale, schianto tra due bus: diversi morti e feriti

“Ci sono morti e feriti”. Gravissimo incidente stradale, soccorsi sul postoUn incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio, causando diverse vittime e feriti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Venezia, incidente a Ca'Noghera: morta una donna, in fin di vita la figlia di 12 anni; È morto Davide Croci: aveva 28 anni il motociclista coinvolto nell’incidente a Colverde; Auto con una famiglia a bordo si ribalta nel fosso: madre ferita, in ospedale in elicottero; Ferrara, scontro in via Pomposa: famiglia all’ospedale.

Gravissimo incidente stradale, morta donna di 40 anni e grave la figlia: 4 feriti nella città dei DogiA Venezia la mattinata è stata segnata da un gravissimo incidente che ha sconvolto la circolazione e i presenti. Due vetture si sono scontrate con estrema ... dailynews24.it

Incidente mortale a Landriano: tragico scontro tra un tir e un'autoUn tragico incidente stradale si è verificato a Landriano, causando la morte di una donna di 58 anni in un violento scontro tra veicoli ... notizie.it

Neonato cade dalle braccia della mamma colta da malore: è gravissimo Torino, l’incidente mentre la donna cullava il piccolo di cinque mesi - facebook.com facebook