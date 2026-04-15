Operato alla tibia dopo un incidente stradale 17enne muore in ospedale | aperta un'inchiesta a Bari

Un ragazzo di 17 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale, è deceduto in ospedale poco dopo aver subito un intervento chirurgico alla tibia. L’incidente si è verificato tra il 13 e il 14 aprile, e le autorità hanno aperto un’inchiesta per approfondire le cause del decesso. La famiglia e gli inquirenti attendono ulteriori verifiche sulle circostanze che hanno portato alla morte del giovane.

Un ragazzo barese di 17 anni è morto la notte tra il 13 e il 14 aprile dopo essere stati sottoposto a un intervento chirurgico alla tibia a seguito di un incidente stradale. L'operazione non aveva presentato apparenti complicazioni. La Procura ha disposto l'autopsia e aperto un'inchiesta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Neonata muore all’ospedale di Enna poche ore dopo la nascita: aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia Donna va in ospedale a Ferrara per un dolore al ginocchio ma poco dopo muore: aperta un’inchiestaLa Procura di Ferrara ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per fare luce sulla morte di una donna nigeriana di 39 anni, deceduta all’ospedale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Morto al San Paolo di Bari dopo l'incidente in moto, la famiglia del 17enne denuncia: aperta una indagine; Operato alla tibia per una frattura, ragazzo di 17 anni muore per una complicanza: aperta inchiesta; L’incidente, la frattura e poi la morte: inchiesta sul decesso del 17enne Gianvito Pascullo; Yamaha pesca in Aprilia: Martin e Ogura per il 2027. Incidente in scooter a Pasquetta, operato alla tibia: muore 17enne, aperta un’inchiestaGianvito Pascullo aveva 17 anni, frequentava il liceo Marconi di Bari, dove in estate l'attendeva l'esame di maturità, ed era uno sportivo. Una promessa della pallavolo ... quotidianodipuglia.it Operato alla tibia per una frattura, ragazzo di 17 anni muore per una complicanza: aperta inchiestaLa Procura di Bari indaga sulla morte di un ragazzo di Palo ricoverato al San Paolo in Ortopedia. Anche la Asl apre audit interno ... bari.repubblica.it Opporsi alle stragi di civili, criticando l’operato dello Stato che le compie, è una forma di antisemitismo No, è un dovere morale e politico per chiunque dia valore alla vita umana e al diritto internazionale. Firma anche tu la raccolta firme che abbiamo lanciato - facebook.com facebook Novità! operato da @AirEuropa , , `, ` . Scopri di più ow.ly/QCnE50YccZX x.com