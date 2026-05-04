Manna festeggia la maggiore età con un party scatenato

Un evento speciale ha celebrato i diciotto anni di un locale, con una festa molto vivace. La serata è stata all’insegna di musica, balli e allegria, lontano dall’atmosfera formale di una cena tradizionale. Sono stati coinvolti numerosi ospiti, che hanno partecipato fino a tarda notte. La festa ha segnato il passaggio di età con un’atmosfera informale e festosa.

Diciotto anni non si liquidano con una cena composta, né con la liturgia un po’ stanca delle ricorrenze di mestiere. Da Manna a Milano la faccenda prende un’altra piega: si esce, si occupa la piazza, si allarga il perimetro. Il 6 maggio, in piazza Governo Provvisorio, il ristorante di Matteo Fronduti diventa “maggiorenne” facendo esattamente ciò che gli riesce meglio: stare in mezzo alla gente, senza troppe istruzioni per l’uso. Dalle 18.30 a mezzanotte e mezza la cucina si sposta all’aperto, i tavoli smettono di essere un obbligo e diventano un dettaglio superfluo. Si mangia in piedi, si beve, si resta finché regge la conversazione. Più che una festa “organizzata”, un block party in versione milanese, con il vicinato come primo invitato e gli amici che arrivano senza bussare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Manna festeggia la maggiore età con un party scatenato Notizie correlate L’Ipswich torna in Premier League e festeggia con Ed Sheeran, scatenato negli spogliatoiIl cantante inglese, uno dei più popolari al mondo, si è presentato negli spogliatoi dell'Ipswich Town. Battesimo civico: “Quello che inizia con la vostra maggiore età è un cammino di cittadini responsabili”BRINDISI - “Quello che inizia con la vostra maggiore età è un cammino di cittadini responsabili. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Manna festeggia la maggiore età con un party scatenato. Manna festeggia la maggiore età con un party scatenatoIl ristorante di Matteo Fronduti in piazza Governo Provvisorio, a NoLo, celebra i suoi primi diciotto anni il 6 maggio spostando le cucine in piazza dalle 18,30 a mezzanotte e chiamando a raccolta ami ... ilgiornale.it La festa del Manna (in piazza): Per dire grazie al nostro quartiereMatteo Fronduti ha aperto 18 anni fa. Ed è stato un successo di sostanza ... msn.com