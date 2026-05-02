L'Ipswich torna in Premier League e festeggia con Ed Sheeran scatenato negli spogliatoi

L'Ipswich Town ha raggiunto la promozione in Premier League e ha celebrato l’evento con una visita speciale negli spogliatoi. Tra i presenti c’era anche il cantante britannico, molto noto a livello internazionale, che si è ritrovato negli spogliatoi della squadra. La presenza del cantante ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, portando un momento di festa e di entusiasmo tra i giocatori e il pubblico.

Il cantante inglese, uno dei più popolari al mondo, si è presentato negli spogliatoi dell'Ipswich Town. Ed Sheeran, che è anche socio del club, ha festeggiato il ritorno in Premier League della sua squadra del cuore.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’Ipswich sigilla il ritorno in Premier League mentre lo Hull conquista gli spareggi2026-05-02 15:46:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Ipswich Town si è assicurato un... Mariano Soso furioso con l’arbitro per il rigore: scontro negli spogliatoi ripreso in videoFuria Mariano Soso contro l'arbitro dopo il rigore dubbio in Defensa y Justicia-Central Cordoba. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'Ipswich Town è la seconda squadra promossa in Premier League; Ufficiale: l'Ipswich torna in Premier League dopo una sola stagione; Premier, Haaland stende il Burnley: il City aggancia l'Arsenal ma è primo per reti realizzate; L'ex Juve Thiago Motta torna in pista? L'ombra della Dea dietro il sogno estero. L’Ipswich torna in Premier League e festeggia con Ed Sheeran, scatenato negli spogliatoiIl cantante inglese, uno dei più popolari al mondo, si è presentato negli spogliatoi dell’Ipswich Town. Ed Sheeran, che è anche socio del club, ha festeggiato il ritorno in Premier League della sua sq ... fanpage.it L’Ipswich Town torna subito in Premier League: decisiva la vittoria sul QPR, esulta anche il NapoliI Blues dopo una sola stagione in Championship hanno ottenuto la promozione, battuto il QPR e festa grande per il secondo posto. msn.com Rompipallone.it. . L'Ipswich Town è tornato in Premier League, con un ospite d'eccezione Il presidente Ed Sheeran si scatena nello spogliatoio dopo l'aritmetica promozione in Premier League : @IpswichTown #Ipswich #PremierLeague - facebook.com facebook #PremierLeague, l' #Arsenal travolge il Fulham e torna a + 6 sul #ManchesterCity x.com