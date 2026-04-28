Battesimo civico | Quello che inizia con la vostra maggiore età è un cammino di cittadini responsabili

A Brindisi si è svolto un battesimo civico rivolto ai neo maggiorenni, con un intervento che ha sottolineato come il compimento della maggiore età rappresenti l’avvio di un percorso di responsabilità civica. L’oratore ha ricordato che i diritti sono garantiti dalla Costituzione, ma anche che spetta ai cittadini agire con consapevolezza e senso del dovere nella vita sociale. L’evento ha coinvolto i giovani e le istituzioni presenti.

BRINDISI - “Quello che inizia con la vostra maggiore età è un cammino di cittadini responsabili. Ciò significa essere consapevoli di avere acquisito molti diritti, perché la nostra Costituzione è una legge fondamentale che garantisce tutti i cittadini nella loro vita sociale, ma di dover fare.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Battesimo civico a Brindisi: i neo-diciottenni incontrano la CostituzioneBRINDISI - La Costituzione consegna ai giovani il patrimonio più alto della vita democratica italiana, richiamandoli ai valori della dignità, della... Leggi anche: Achille Lauro presenta Fondazione Madre: «In proporzione a quello che si ha, bisogna ricordarsi di essere responsabili» Altri aggiornamenti Temi più discussi: Battesimo civico a Brindisi: i neo-diciottenni incontrano la Costituzione; I 18enni luinesi a Roma per il Battesimo Civico tra storia, Senato e futuro; Lavena Ponte Tresa celebra la Libertà e i suoi giovani: il successo del Battesimo Civico; Osimo, a battesimo due centri commerciali naturali: al via il dibattito politico. Lavena Ponte Tresa celebra la Libertà e i suoi giovani: il successo del Battesimo CivicoLa cerimonia ufficiale per la Festa della Liberazione. Un momento di grande partecipazione popolare che ha visto protagonista la nuova generazione di cittadini ... varesenews.it La grande festa per i diciottenni, torna il battesimo civicoIl Comune di Pisa ha festeggiato venerdì sera i giovani pisani che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2025. Il battesimo civico, organizzato per il settimo anno, è un’iniziativa pensata per ... lanazione.it La Costituzione consegna ai giovani il patrimonio più alto della vita democratica italiana, richiamandoli ai valori della dignità, della libertà, della solidarietà e dell’impegno civile. Nello scenario del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, si è tenuto il “Battesimo Civico”, - facebook.com facebook