Gli Angeli del fango simbolo della solidarietà

Beatrice Gelli, all’epoca dodicenne, si trovava su un autobus quando l’Arno si scatenò sull’area di Firenze durante un’alluvione. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di solidarietà, con il gruppo chiamato “Angeli del fango” che si impegnò ad aiutare la città colpita. Ora, tre domande sono rivolte a lei, per ricostruire quei momenti.

Mi trovavo su un autobus diretto verso Lugo di Romagna per una gita. Erano circa le 7.30 quando, arrivati nei pressi dell'Autostrada del Sole, il gruppo fu fermato e rimandato indietro senza spiegazioni. Durante il tragitto vedemmo i campi completamente allagati: l'acqua era ovunque e sembrava di viaggiare in mezzo a un lago". Quali atti di solidarietà ricorda? "Dopo la tragedia, la solidarietà fu immediata. Nelle parrocchie e nei circoli, anche a Prato dove abitavo vennero organizzate raccolte di vestiti, scarpe e generi alimentari non deperibili come pasta e farina.

Quando si verifica un'alluvione sono importanti anche le testimonianze di coloro che l'hanno vissuta in prima persona.

