Manifestarono per gli ' angeli del fango' | in Tribunale l' appello per le due condanne a Potere al Popolo

Il 28 maggio 2023, durante l’alluvione, alcuni manifestanti si radunarono in piazza del Popolo per sostenere gli 'angeli del fango', i volontari coinvolti nelle operazioni di soccorso. In quel periodo, i sindaci e il prefetto di Ravenna avevano invitato i volontari a non recarsi nelle zone colpite dall’alluvione. Successivamente, in tribunale si è svolto l’appello relativo alle due condanne a carico di alcuni attivisti di Potere al Popolo coinvolti nelle proteste.

Erano in piazza del Popolo il 28 maggio 2023, durante i giorni dell’alluvione, quando si tenne un presidio contro l'appello dei sindaci e del prefetto di Ravenna, che avevano invitato i volontari a non recarsi nelle zone alluvionate. Quel presidio portò alla denuncia di Marta Collot e di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate "Gli Angeli del fango simbolo della solidarietà"Tre domande sull’alluvione di Firenze a chi, quel giorno, aveva dodici anni ed era in autobus quando l’Arno rovesciò la sua furia dirompente sulla... "Gli angeli del fango nel 1966 aiutarono Firenze"Quando si verifica un’alluvione sono importanti anche le testimonianze di coloro che l’hanno vissuta in prima persona.