Manifestazione in sostegno agli arrestati della Flotilla | in mille verso i consolati di Usa e Spagna
Oggi in diverse città si svolge una manifestazione di sostegno agli arrestati della Flotilla. Circa mille persone si sono radunate con l’obiettivo di dirigersi verso i consolati di Stati Uniti e Spagna. Gli organizzatori hanno descritto l’episodio come un atto di pirateria in acque internazionali, e la giornata prevede una mobilitazione continua per attirare l’attenzione su questa vicenda.
Una giornata di mobilitazione permanente per accendere i riflettori su quello che gli organizzatori definiscono un "atto di pirateria" in acque internazionali. Lunedì 4 maggio, il capoluogo lombardo si trasforma in teatro di una serie di manifestazioni indette per chiedere il rilascio immediato.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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