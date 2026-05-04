Manifestazione in sostegno agli arrestati della Flotilla | in mille verso i consolati di Usa e Spagna

Oggi in diverse città si svolge una manifestazione di sostegno agli arrestati della Flotilla. Circa mille persone si sono radunate con l’obiettivo di dirigersi verso i consolati di Stati Uniti e Spagna. Gli organizzatori hanno descritto l’episodio come un atto di pirateria in acque internazionali, e la giornata prevede una mobilitazione continua per attirare l’attenzione su questa vicenda.