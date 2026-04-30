Global Sumud Flotilla la Marina israeliana intercetta 22 navi vicino a Creta Arrestati 175 attivisti e portati in Israele Turchia e Spagna | Atto di pirateria

Nella notte, la Marina israeliana ha intercettato 22 navi della Global Sumud Flotilla vicino a Creta, arrestando 175 attivisti e portandoli in Israele. Turchia e Spagna hanno condannato l’episodio definendolo un atto di pirateria. La vicenda si è verificata mentre le imbarcazioni si trovavano in mare, e le autorità israeliane hanno dichiarato di aver agito per motivi di sicurezza.

Roma, 30 aprile 2026 - Nella notte la Marina israeliana ha intercettato decine di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Creta. Israele ha dichiarato: “Fermati 175 attivisti della Flotilla, intercettate 21 barche su 58”. Ma oltre a sequestrate, alcune imbarcazioni abbordate sono state danneggiate e abbandonate alla deriva. I soldati israeliani hanno informato le persone a bordo di essere "in arresto", secondo Al-Jazeera su X. Maria Elena Delia, portavoce della Flotilla Sumud Global, alla Rai ha riferito: "Sono state intercettate ben 22 delle 60 barche che erano in navigazione in acque internazionali, nemmeno arrivate all'altezza di Creta, quindi direi in Europa sostanzialmente.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Global Sumud Flotilla, la Marina israeliana intercetta 22 navi vicino a Creta. “Arrestati 175 attivisti e portati in Israele”. Turchia e Spagna: “Atto di pirateria” Notizie correlate Global Sumut Flotilla, la Marina israeliana intercetta 22 navi vicino a Creta. “Almeno 175 attivisti portati in Israele”. Turchia e Spagna: “Atto di pirateria”Roma, 30 aprile 2026 - Nella notte la Marina israeliana ha intercettato decine di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Creta. Israele intercetta le navi della Flotilla dirette a Gaza vicino Creta, gli attivisti: "È pirateria"La Global Sumud Flotilla, la nuova missione diretta a Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, è stata bloccata da Israele... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Israele abborda la Global Sumud Flotilla al largo di Creta: Pirateria internazionale; Global Sumud Flotilla: Serve anche la piazza, ma possiamo farcela; Global Sumud Flotilla, un atto di immaginazione politica collettiva; Global Sumud Flotilla, 'civili rapiti in mezzo al Mediterraneo, è pirateria. Bari, presidio per la Global Sumud Flotilla dopo il blocco in mareUn presidio è stato convocato a Bari per domani alle 18 in piazza Umberto dagli attivisti della Global Sumud Flotilla Puglia. L’iniziativa nasce dopo l’intercettazione, avvenuta in serata in acque int ... trmtv.it Global Sumud Flotilla, blitz della Marina israeliana al largo di Creta. Sequestrate 50 navi con a bordo 400 personeI militari israeliani, dopo aver chiesto a tutti di mettersi a prua e in ginocchio, sono saliti a bordo con le armi d'assalto. La portavoce: La Farnesina si è attivata ... quotidiano.net Questa notte l’esercito israeliano ha bloccato 50 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e sequestrato 400 attivisti e civili con quello che è uno dei più gravi atti di pirateria mai compiuti nel Mediterraneo. Questa volta non hanno neppure atteso che arrivasser - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla: "Le nostre navi fermate da motoscafi israeliani" x.com