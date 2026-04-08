In Spagna è stato deciso di vietare il sorvolo ai voli militari provenienti dagli Stati Uniti, segnando un cambiamento nelle relazioni tra i due paesi. La decisione riguarda principalmente le operazioni aeree di tipo militare e ha suscitato discussioni tra le autorità spagnole. Nel frattempo, una rivista americana ha analizzato questa mossa come parte di un mutamento più ampio all’interno dell’Alleanza Atlantica, evidenziando una maggiore attenzione al consenso degli alleati in ambito militare.

L’analisi della rivista americana The Hill parla di una nuova era per l’Alleanza Atlantica. Un’era nella quale gli USA dovranno accertarsi bene del consenso dei propri alleati prima di lanciare iniziative militari in giro per il mondo. Molto probabilmente le medie potenze seguiranno l’esempio di Madrid e non daranno più carta bianca a Washington per qualunque cosa, anche col rischio di subire minacce politiche e ricatti commerciali dalla Casa Bianca. Spazio aereo chiuso. L’attuale crisi della NATO non può essere risolta semplicemente con un aumento della spesa pubblica per la difesa o con vertici ad alto livello. Il governo spagnolo ha ufficialmente chiuso lo spazio aereo nazionale ai velivoli militari americani impiegati nella guerra contro l’Iran. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - La Spagna vieta i cieli agli aerei americani: finisce l’era dell’assegno in bianco agli USA

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