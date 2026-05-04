È stato annunciato il rilascio di un nuovo videogioco pensato per insegnare ai più giovani l’importanza dell’igiene delle mani. Il gioco si concentra sulla triade mani, mosche e maniglie, evidenziando come le mani siano il principale mezzo di trasmissione di germi e agenti patogeni. Questa iniziativa mira a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di pratiche corrette di igiene personale attraverso un approccio interattivo e educativo.

Conoscete la triade mani, mosche o maniglie? Ebbene, proprio le mani rappresentano il principale veicolo di trasmissione di germi e agenti patogeni. Lavarle accuratamente, con acqua e sapone o soluzioni idroalcoliche, riduce la diffusione di virus, batteri e delle malattie di cui sono responsabili, dall’influenza al raffreddore, passando per i disturbi gastrointestinali e le infezioni correlate all’assistenza. A ricordarlo, in vista della diciottesima Giornata mondiale per l’igiene delle mani che si celebra il 5 maggio su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), è la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit).🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mani pulite: arriva il videogame per insegnare l’igiene ai giovanissimi

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