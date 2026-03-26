Una docente è stata accoltellata a Bergamo, in un episodio che si inserisce in un più ampio fenomeno di giovani che confondono il mondo virtuale dei videogiochi con la realtà. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di casi simili, evidenziando la difficoltà di distinguere tra le azioni digitali e le conseguenze nel mondo reale.

Quella della prof accoltellata a Bergamo è “l’ennesima vicenda di un ragazzino che confonde la realtà dei videogiochi con la vita vera. E che, pur di farsi vedere nell’unico mondo che evidentemente frequenta e conosce, quello dei social, arriva a fare quello che ha fatto”. Così Emi Bondi, psichiatra e psicoterapeuta direttrice del Dipartimento di salute mentale dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, analizza con LaSalute di LaPresse l’aggressione all’insegnante di francese accoltellata a scuola da un suo studente di 13 anni. La donna, ricoverata al Papa Giovanni XXIII, è stata trasferita in reparto ed è in miglioramento. Come in un videogame. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prof accoltellata a Bergamo, dai videogame alla realtà: giovanissimi senza filtri

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