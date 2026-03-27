Recentemente, una nutrizionista ha condiviso suggerimenti su come consumare carboidrati senza causare variazioni eccessive dei livelli di zucchero nel sangue. La discussione si concentra sull’indice glicemico e sulle modalità di scelta e abbinamento degli alimenti, per mantenere un equilibrio alimentare senza rinunciare a piaceri come pasta o pane. La conversazione mira a chiarire dubbi comuni e a offrire consigli pratici.

Quante volte abbiamo guardato con desiderio un piatto di pasta o una fetta di pane, sentendoci subito "in colpa" al solo pensiero degli zuccheri? Care amiche, è ora di sfatare un mito: i carboidrati non sono il nemico. Il vero segreto per restare in forma, avere energia costante e proteggere la nostra salute a lungo termine non è l’eliminazione, ma il controllo dell'Indice Glicemico (IG). In parole semplici, l’Indice Glicemico è la velocità con cui i carboidrati contenuti in un alimento alzano il livello di glucosio nel sangue (la glicemia). Quando mangiamo cibi ad alto IG, come zuccheri raffinati o farine bianche, il corpo subisce una vera "fiammata" di energia, seguita da una produzione massiccia di insulina. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Indice glicemico: i consigli della nutrizionista per mangiare carboidrati senza avere picchi

Articoli correlati

Indice glicemico: i trucchi a tavola per mangiare carboidrati senza avere picchiQuante volte abbiamo guardato con desiderio un piatto di pasta o una fetta di pane, sentendoci subito "in colpa" al solo pensiero degli zuccheri?...

Indice Glicemico: la guida per mangiare carboidrati senza picchiQuante volte abbiamo guardato con desiderio un piatto di pasta o una fetta di pane, sentendoci subito "in colpa" al solo pensiero degli zuccheri?...

CIBI DIABETE: cosa evitare/limitare e cosa scegliere #nutrizionista #diabete #dieta #nutrizione

Contenuti utili per approfondire Indice glicemico

Temi più discussi: Come abbassare l'indice glicemico di riso, pasta e patate: strategie pratiche per rendere i carboidrati più salutari; La banana e l'effetto negativo a sorpresa, i consigli del medico; Valori della glicemia al risveglio: quali sono le soglie e quando parlarne col medico; Il rito della colazione: energia e benessere, non solo calorie.

Diabete, consigli per abbassare l’indice glicemico delle patateL’indice glicemico è uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione per chi soffre di diabete, ma anche per chi è a dieta e ha come obiettivo quello di perdere qualche chilo. Le patate, ... blitzquotidiano.it

Diabete e carboidrati: perché non bisogna eliminarli. I consigli su come mangiarli (che fanno bene a tutti)«Può essere utile considerare l'indice glicemico dei singoli alimenti e ancor più il carico glicemico un parametro che stabilisce l’impatto sulla glicemia di un pasto contenente carboidrati – dice ... corriere.it

Tante mele e pochissima farina per la torta di mele invisibile, con un interno cremoso che si scioglie in bocca! All'interno trovate anche le indicazioni per realizzarla a basso indice glicemico! https://blog.giallozafferano.it/cucinanonnalina/ricetta-torta-di-mele-inv - facebook.com facebook