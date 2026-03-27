Indice glicemico | i consigli della nutrizionista per mangiare carboidrati senza avere picchi
Recentemente, una nutrizionista ha condiviso suggerimenti su come consumare carboidrati senza causare variazioni eccessive dei livelli di zucchero nel sangue. La discussione si concentra sull’indice glicemico e sulle modalità di scelta e abbinamento degli alimenti, per mantenere un equilibrio alimentare senza rinunciare a piaceri come pasta o pane. La conversazione mira a chiarire dubbi comuni e a offrire consigli pratici.
Quante volte abbiamo guardato con desiderio un piatto di pasta o una fetta di pane, sentendoci subito "in colpa" al solo pensiero degli zuccheri? Care amiche, è ora di sfatare un mito: i carboidrati non sono il nemico. Il vero segreto per restare in forma, avere energia costante e proteggere la nostra salute a lungo termine non è l’eliminazione, ma il controllo dell'Indice Glicemico (IG). In parole semplici, l’Indice Glicemico è la velocità con cui i carboidrati contenuti in un alimento alzano il livello di glucosio nel sangue (la glicemia). Quando mangiamo cibi ad alto IG, come zuccheri raffinati o farine bianche, il corpo subisce una vera "fiammata" di energia, seguita da una produzione massiccia di insulina. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
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CIBI DIABETE: cosa evitare/limitare e cosa scegliere #nutrizionista #diabete #dieta #nutrizione
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