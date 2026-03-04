Il 4 marzo si celebra il World Obesity Day, una giornata dedicata alla lotta contro l’obesità che coinvolge diverse organizzazioni e individui. In questa occasione sono stati pubblicati cinque libri pensati per insegnare ai bambini a mangiare in modo sano, con un focus sulla promozione di frutta e verdura. La nutrizionista sottolinea che per far sì che i figli scelgano alimenti salutari è fondamentale dare il buon esempio.

L’obesità infantile è un problema molto importante, lo dimostra il fatto che la percentuale dei bambini in eccesso di peso continua ad aumentare Quant’è importante garantire ai bambini una corretta alimentazione? Ogni anno, il 4 marzo si celebra il World Obesity Day, giornata mondiale contro l’obesità, coinvolgendo organizzazioni, associazioni e individui, con l’obiettivo di ridurre i grandi numeri dell’obesità. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la metà degli adulti e quasi un terzo dei bambini del mondo risultano essere in sovrappeso o obesi. Pertanto, si è avvertita l’esigenza di sensibilizzare attraverso interventi mirati di prevenzione e cura, nel costruire una consapevolezza pubblica e politica sui rischi e le complessità che l’obesità comporta a lungo andare nella vita dei bambini e anche degli adulti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale contro l’obesità, 5 libri per insegnare ai bimbi a mangiare sano. La nutrizionista: “Se volete che i vostri figli mangino frutta e verdura dovete dare l’esempio”

Leggi anche: 5 libri per insegnare ai bimbi la pet therapy con i libri: “Leggere a un cane toglie l’ansia e aumenta l’autostima”

Giornata nazionale dei calzini spaiati, 5 libri per insegnare ai bimbi ad includere chi è diverso e consigli di un’insegnante di sostegnoCome nasce questa iniziativa e perchè ancora oggi è importante che venga celebrata? La giornata dei calzini spaiati è nata dall’idea di spiegare ai...

Tutti gli aggiornamenti su Giornata mondiale

Temi più discussi: Mercoledì 4 marzo la Giornata mondiale contro l’obesità; 4 MARZO - Giornata mondiale contro l’HPV e della Giornata internazionale della Donna; Giornata Mondiale contro l’HPV; Giornata Mondiale per la lotta contro l'HPV.

Giornata mondiale contro l’obesità: dati e iniziative in RegioneIl 4 marzo si celebra la Giornata mondiale dell'obesità: la Regione Emilia-Romagna richiama così l'attenzione su un fenomeno che può attraversare tutte le età della vita. livingcesenatico.it

Giornata mondiale contro l’obesità: Italia alle prese con numeri criticiIn occasione della giornata mondiale contro l'obesità, l'Italia fa i conti con numeri preoccupanti: milioni di adulti e bambini coinvolti, terapie difficili da seguire e un divario evidente tra percez ... notizie.it

Domani mercoledì 4 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Obesità, ai microfoni di Giulia Morcavallo nella trasmissione Just Today, sarà ospite il Prof. Nicola Di Lorenzo, una delle massime autorità internazionali della Chirurgia Bariatrica e Metaboli facebook

Il 4 marzo è la giornata mondiale dell'obesità: discrepanze tra Nord e Sud - News x.com