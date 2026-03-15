Manfredonia-Paganese Pezzella | Questa squadra ha cuore e coraggio

Durante la settimana, la squadra ha lavorato con impegno per preparare la partita tra Manfredonia e Paganese. Pezzella ha affermato che la squadra possiede cuore e coraggio e ha sottolineato che tutto il gruppo ha dato il massimo durante gli allenamenti. La partita si è svolta nel rispetto dei programmi preparatori e ha visto le due formazioni affrontarsi con determinazione sul campo.

"Abbiamo preparato la partita per tutta la settimana. Questa squadra ha cuore e coraggio" così Mister Pezzella al termine di Manfredonia-Paganese. "Da allenatore sono contento di allenare questi ragazzi. Sapevamo di giocare contro una squadra importante, con un allenatore di altra categoria. Ma noi siamo stati bravi, tre punti importanti per la classifica ed il morale" dice l'allenatore del Manfredonia. Poi l'affondo: "Ci sono tanti pseudo tifosi che infangano i ragazzi, io non lo permetto a nessuno. Quelli della Gradinata sono tifosi che amano il Manfredonia, ci seguono anche in trasferta. Mentre altri sono pronti ad attaccare i giocatori alla prima sconfitta". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Paganese, Pezzella: “Questa squadra ha cuore e coraggio” Articoli correlati Leggi anche: Manfredonia, Pezzella al quotidiano l’Attacco: “Alleno ragazzi straordinari” Manfredonia-Paganese: modalità tagliandiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Paganese in programma Domenica 15 Marzo alle ore 15:30. Altri aggiornamenti su Manfredonia Paganese Pezzella Questa... Discussioni sull' argomento Manfredonia, la salvezza passa dal Miramare: il calendario non è alleato, domenica c’è l’ex capolista Paganese; Manfredonia Pezzella al quotidiano l’Attacco | Alleno ragazzi straordinari. SERIE D Manfredonia rimonta la Paganese: allo Stadio Miramare finisce 3-1Al Miramare, dunque, i biancocelesti regalano ai tifosi una vittoria importante, frutto di determinazione e spirito di squadra. statoquotidiano.it MANFREDONIA PAGANESE Serie D, sfida al vertice tra Barletta e Martina. Manfredonia attende la PaganeseLa 27ª giornata del girone H di Serie D si preannuncia ricca di sfide decisive sia nella corsa al vertice sia nella lotta per la salvezza. Dopo la sosta della scorsa settimana, il campionato torna con ... statoquotidiano.it +++FESTA AL "MIRAMARE": IMPRESA DEL MANFREDONIA, CHE BATTE 3-1 LA PAGANESE E BALZA A +3 SULLA ZONA PLAYOUT CON IL GOL DI SPINELLI E LA DOPPIETTA DI HERNAIZ – SIPONTINI PIÙ VICINI ALLA SALVEZZA+++ facebook