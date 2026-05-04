Manfredonia Mansueto | Approvato il nuovo piano casa

Nella riunione del consiglio comunale del 29 aprile, è stato approvato il nuovo piano casa. La delibera recepisce le disposizioni della legge regionale e riguarda le modalità di intervento edilizio e le agevolazioni per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni nel territorio comunale. La decisione è stata comunicata ufficialmente da un rappresentante del municipio, che ha espresso soddisfazione per l’esito della seduta.

Sono felice di comunicare che nella seduta di consiglio comunale del 29 aprile è stato approvato il "Nuovo Piano Casa", recependo le finalità della legge regionale n. 3623 e s.m.i., così da incentivare la riqualificazione urbana e la modernizzazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica degli edifici. Ringrazio per l’impegno, la professionalità e la dedizione l’Ufficio Tecnico del Comune di Manfredonia grazie al quale è stato possibile raggiungere questo risultato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Mansueto: “Approvato il nuovo piano casa” Notizie correlate Manfredonia, Mansueto: “Giornata storica, approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere architettoniche”Con immensa emozione vi comunico che nella seduta di Consiglio Comunale tenutasi ieri è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il Piano... Manfredonia, approvato il nuovo piano di assunzioniLa Giunta comunale ha approvato il nuovo PIAO, con un piano di assunzioni che rafforza la macchina amministrativa e migliora i servizi per i... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Manfredonia, approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Mansueto: Una giornata storica; 686916683_3721647718000160_4791364314827224569_n; Manfredonia, Mansueto: Giornata storica, approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere architettoniche; Manfredonia Mansueto | Giornata storica approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere architettoniche. BARRIERE MANSUETO Manfredonia, approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Mansueto: Una giornata storicaUn passo atteso, dovuto, necessario, ha aggiunto Mansueto, rimarcando che il piano pone al centro la persona, la dignità e l’inclusione ... statoquotidiano.it Manfredonia, Mansueto: Giornata storica, approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere architettonicheManfredonia, Mansueto: Giornata storica, approvato il Piano per l'Eliminazione delle Barriere architettoniche Una giornata storica: approvato il Piano ... ilsipontino.net ROTICE: "MANFREDONIA CALCIO ELEMENTO SOCIALE, CITTÀ UNITA" Il patron commenta la salvezza in Serie D della sua squadra, ricordando di avere come priorità per il futuro l'equilibrio e prospettando un miglioramento nel lavoro con i giovani loca - facebook.com facebook Manfredonia, insulti choc contro l'assessora Maria Teresa Valente. «Ti auguro di essere violentata da uno straniero» x.com