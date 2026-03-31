Manfredonia approvato il nuovo piano di assunzioni

Da ilsipontino.net 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale ha dato il via libera al nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che prevede un piano di assunzioni volto a rafforzare l'organizzazione amministrativa e a migliorare i servizi offerti ai cittadini. La decisione è stata ufficializzata di recente e riguarda le procedure di reclutamento del personale per il prossimo periodo.

La Giunta comunale ha approvato il nuovo PIAO, con un piano di assunzioni che rafforza la macchina amministrativa e migliora i servizi per i cittadini. Obiettivo: uffici più efficienti, servizi più veloci e una città più sicura.Previsti anche investimenti per valorizzare il personale, estendere i contratti part-time e attivare nuove assunzioni temporanee.  «Vogliamo dare risposte rapide ai cittadini e costruire una città più moderna e curata», ha dichiarato il Sindaco Domenico la Marca.  «Investire sulle persone significa migliorare i servizi e rafforzare la comunità», ha aggiunto l’Assessora al Personale Sara Delle Rose.  Un passo importante per rendere il Comune più vicino ai cittadini e pronto alle sfide future. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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