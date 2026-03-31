Manfredonia approvato il nuovo piano di assunzioni

La Giunta comunale ha dato il via libera al nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che prevede un piano di assunzioni volto a rafforzare l'organizzazione amministrativa e a migliorare i servizi offerti ai cittadini. La decisione è stata ufficializzata di recente e riguarda le procedure di reclutamento del personale per il prossimo periodo.

La Giunta comunale ha approvato il nuovo PIAO, con un piano di assunzioni che rafforza la macchina amministrativa e migliora i servizi per i cittadini. Obiettivo: uffici più efficienti, servizi più veloci e una città più sicura.Previsti anche investimenti per valorizzare il personale, estendere i contratti part-time e attivare nuove assunzioni temporanee. «Vogliamo dare risposte rapide ai cittadini e costruire una città più moderna e curata», ha dichiarato il Sindaco Domenico la Marca. «Investire sulle persone significa migliorare i servizi e rafforzare la comunità», ha aggiunto l’Assessora al Personale Sara Delle Rose. Un passo importante per rendere il Comune più vicino ai cittadini e pronto alle sfide future. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, approvato il nuovo piano di assunzioni Articoli correlati Leggi anche: Protezione civile. Approvato il nuovo piano Nuovo piano di assunzioni per PredictUN NUOVO piano di assunzioni è stato varato dalla Predict, pmi Innovativa attiva nel settore del med-tech. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento L’Eterna Domanda, a Manfredonia il docufilm che invita a riflettere sul senso della vita; Commissione Salute di Manfredonia: Passi in avanti, ma non possiamo abbassare la guardia; Manfredonia, nuove opportunità per disoccupati tra 16 e 65 anni: attivazione sportello Fare Orientamento; Davide Enia arriva al Dalla di Manfredonia il 24 marzo con il pluripremiato Autoritratto, orazione civile sulle stragi di mafia e sulla scia di sangue di Cosa Nostra a Palermo. Manfredonia, nuove regole per ambiente e imprese: via alla revisione del piano territorialeLa giunta comunale di Manfredonia ha approvato un atto di indirizzo che segna l’avvio di un percorso strategico per il ... immediato.net DOPO IL PETROLCHIMICO De Luca: “Si estraggono dalla falda 4 quintali di arsenico ogni anno, a due decenni dall’inizio dei lavori nel 2006”. #lattacco #sin #manfredonia #montesantangelo - facebook.com facebook Via Crucis vivente nel fossato del castello, #Manfredonia si raccoglie tra fede e tradizione x.com