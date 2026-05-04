Manfredonia addio a Matteo Prencipe | Ora puoi volare con gli angeli

A Manfredonia si sono svolti i funerali di Matteo Prencipe, deceduto recentemente. La cerimonia si è tenuta presso la chiesa locale, con la partecipazione di familiari, amici e conoscenti che hanno espresso il loro cordoglio. La salma è stata poi accompagnata al cimitero per la sepoltura. La famiglia ha condiviso un messaggio di addio, dicendo che ora il defunto può volare con gli angeli.

Il Direttivo e i Soci della a.s.d. Manfredonia Corre si uniscono al dolore che la colpito la famiglia Prencipe per la perdita del caro MATTEO. I funerali avranno luogo domani martedì 5 maggio alle ore 17:00 nella Chiesa San Michele Arcangelo. Il ricordo di un amico: "In una delle ultime uscite a macchia. Arrivati all'ultima discesa.. Ti vidi velocissimo come non mai.. Finita la discesa mi avvicinai e ti chiesi come mai così veloce è tu mi rispondesti: "HO VOLUTO PROVARE A VOLARE"..Ora puoi volare con gli ANGELI".🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, addio a Matteo Prencipe: “Ora puoi volare con gli angeli” Notizie correlate Giada muore a 1 anno dopo l'operazione all'esofago. Mamma e papà: «Ha riempito la nostra vita di gioia. Ora gioca con gli angeli»SAN GIORGIO IN BOSCO - «Nonostante le difficoltà, ha riempito la nostra vita di gioia». Bagagli smarriti addio: ora puoi dire alla compagnia aerea dov'è la tua valigiaMai più preoccupazioni e lunghi giorni di attesa per riavere indietro la valigia andata dispersa.