Una bambina di un anno è deceduta dopo un intervento all'esofago. La famiglia ha commentato che la crescita della ragazza ha portato momenti di felicità nella loro vita, anche di fronte alle sfide affrontate. La notizia è stata comunicata nel comune di residenza, dove i genitori hanno espresso il loro dolore e il ricordo della figlia.

SAN GIORGIO IN BOSCO - «Nonostante le difficoltà, ha riempito la nostra vita di gioia». Nelle parole di Giulia Valeretto e di Paolo Mengatto, l'essenza dell'amore di una mamma e di un papà verso la loro figlia scomparsa assolutamente troppo presto. Un grande dolore, affrontato con grande forza e dignità, in modo esemplare. Proprio oggi Giada avrebbe compiuto un anno di vita. Una vita che si è presentata con grandi difficoltà e che seppur molto breve, lei ha saputo offrire tantissimo bene. Ricambiato da quello dei genitori e di tante altre persone. LA DIAGNOSI PREMATURA Mamma e papà, dimostrando che ogni vita vale e deve essere vissuta aldilà del tempo fisico, hanno accettato di far nascere la loro secondogenita pur sapendo che aveva la sindrome di down e che le mancava una parte di esofago. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Giada muore a 1 anno dopo l'operazione all'esofago. Mamma e papà: «Ha riempito la nostra vita di gioia. Ora gioca con gli angeli»

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