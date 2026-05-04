Manfredi | Metro Capodichino pronta per l’America’s Cup obiettivo primavera 2027

Il Comune ha annunciato che la stazione Capodichino della Linea 1 della metropolitana sarà pronta per l'apertura nella primavera del 2027. Questa data coincide con l'obiettivo fissato per la consegna dell'intervento, che riguarda anche la connessione con l'aeroporto cittadino. La conclusione dei lavori rappresenta un passo importante per il potenziamento del trasporto pubblico locale. Il progetto si inserisce nel contesto delle iniziative legate alla prossima America's Cup.

Il Comune fissa un obiettivo per la stazione Capodichino della Linea 1: apertura nella primavera del 2027. A indicarlo è il sindaco Gaetano Manfredi, a margine della firma del contratto per il secondo lotto della linea 10.La stazione, ha spiegato il primo cittadino, è già completata dal punto di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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