Sopralluogo Manfredi alla metro di Capodichino | Quasi finita presto sarà aperta

Il sindaco di Napoli ha effettuato un sopralluogo alla stazione di Capodichino della metropolitana, condividendo un video sui social network. Durante la visita, ha dichiarato che i lavori sono quasi conclusi e che l’apertura al pubblico avverrà a breve. La stazione si trova nel cantiere delle opere di ampliamento della rete metropolitana, che si avvicina alla fine dei lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti In un video postato sui propri profili social il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi illustra la nuova stazione di Capodichino della metropolitana nel corso di un sopralluogo. “E’ praticamente finita – spiega il sindaco. L’apriremo a breve, perlomeno nella parte superiore, per garantire una fruizione con l’obiettivo di arrivare con i treni nel 2027. Congiungere l’aeroporto con la metropolitana significa garantire un servizio efficace molto utile per i napoletani, per i turisti e un passo ulteriore per una metropoli all’altezza delle grandi capitali europee”. “Siamo entrati nel cuore della nuova stazione di Capodichino.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sopralluogo Manfredi alla metro di Capodichino: “Quasi finita, presto sarà aperta” Notizie correlate Metro Napoli, abbattuto il diaframma a Di Vittorio: Capodichino si avvicinaUn passaggio cruciale nei lavori per la linea 1: collegata la galleria tra Secondigliano e la futura stazione Di Vittorio. Abbattuto diaframma stazione Eav Di Vittorio, ora Capodichino è più vicino: il plauso di Manfredi e FicoTempo di lettura: 3 minutiUn nuovo passo avanti verso la realizzazione della metropolitana all’aeroporto di Capodichino è stato segnato oggi con... Approfondimenti e contenuti Napoli, sopralluogo Manfredi alla metro di Capodichino: «Quasi finita, presto sarà aperta»In un video postato sui propri profili social il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi illustra la nuova stazione di Capodichino della metropolitana nel corso di un sopralluogo. ilmattino.it Napoli, metro linea 1 fermata Tribunali: il sopralluogo di Manfredi«Il sopralluogo alla futura stazione Tribunali della Linea 1 conferma l’impegno dell’amministrazione per una mobilità più efficiente e sostenibile. Questa nuova stazione rappresenta un tassello ... ilmattino.it