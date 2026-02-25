Consentono il recupero di 40mila euro sottratti con l’inganno a un anziano | riconoscimento a tre carabinieri

A San Giovanni Teatino in intervento tempestivo ha permesso di bloccare le somme prima che venissero definitivamente disperse e di restituirle integralmente alla vittima Difendere gli anziani significa difendere la dignità ed è con questa convinzione che il presidente dell’Osservatorio della legalità della Regione Abruzzo, Francesco Prospero, ha consegnato le pergamene di riconoscimento ai militari della Stazione Carabinieri di San Giovanni Teatino che hanno condotto l’operazione culminata nel recupero di 40.000 euro sottratti con l’inganno a un cittadino settantenne. Un intervento tempestivo e determinante che ha consentito di bloccare le somme prima che venissero definitivamente disperse e di restituirle integralmente alla vittima. Il riconoscimento è stato conferito al luogotenente c. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

