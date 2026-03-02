A Pesaro, una madre ha trasferito 130 mila euro alle sue figlie, mentre il padre, un uomo di 96 anni, ha deciso di portare le figlie in tribunale. La vicenda riguarda un procedimento per circonvenzione d'incapace, con le figlie denunciate e il caso ora sotto esame nelle fasi preliminari del processo. La situazione è al centro di un'indagine giudiziaria.

PESARO Il bonifico a favore delle figlie e il contezioso familiare che finisce davanti al Giudice per le indagini preliminari. A presentare la denuncia è un 96enne pesarese nei confronti delle figlie. A suo avviso, le due donne avrebbero convinto la loro madre (sua moglie), a elargire un bonifico da 130 mila euro. Cosa che, secondo l’uomo, non sarebbe stata voluta dalla donna. L’anziano però, dopo la morte della moglie, ha visto che dal conto erano spariti questi soldi. La denuncia Convinto che l’ammanco fosse dovuto all’intervento delle due figlie è arrivato a presentare denuncia contro di loro, con l’accusa di circonvenzione di incapace. Un reato tutt’altro che banale perché prevede la reclusione da 2 a 6 anni e multe salate in caso di condanna. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Pesaro, la madre dà 130mila euro alle figlie. Il padre 96enne le porta in tribunale: denunciate per circonvenzione d'incapace

Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano per circonvenzione d’incapace: «Gli ha sottratto 200 mila euro»Ne è passato di tempo da quando Valentino Rossi e suo padre Graziano, che gli ha trasmesso la passione per la moto (il campione ha scelto il numero...

Valentino Rossi denuncia la compagna del padre per circonvenzione d’incapace: “Sottratti 210mila euro dal conto di Graziano”Una vicenda familiare complessa e dolorosa coinvolge Valentino Rossi, 46 anni, leggenda del motociclismo mondiale, e suo padre Graziano, 71 anni, che...

