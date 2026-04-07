Amad Diallo ha espresso il suo appoggio a Michael Carrick in vista di un possibile incarico permanente come allenatore del Manchester United. La notizia sta attirando l'attenzione online, con molti discussioni che si concentrano sulla relazione tra i due e sul futuro della squadra. Il supporto del giocatore si aggiunge alle voci che circolano riguardo alla situazione di Carrick, attualmente alla guida del team in una fase di transizione.

2026-04-07 18:00:00 Il web non parla d’altro: Amad Diallo ha dato il suo sostegno a Michael Carrick per il lavoro a tempo indeterminato al Manchester United Amad Diallo ha espresso il suo sostegno a Michael Carrick per assumere l’incarico al Manchester United su base permanente, mentre il club valuta la prossima decisione manageriale. Carrick è intervenuto come capo allenatore ad interim all’inizio di quest’anno dopo la partenza di Ruben Amorim e ha supervisionato un ottimo periodo di forma, con lo United che ha vinto sette delle sue prime 10 partite in carica. Con la squadra che spinge ancora per un ritorno in Champions League, si ritiene che la gerarchia del club stia ritardando qualsiasi decisione finale fino alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Amad sostiene Carrick per un lavoro permanente al Manchester United come Red Devils Eye Champions League

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